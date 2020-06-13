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رياضة

نجم الأهلي.. حسام غالي يثير إعجاب متابعيه على إنستجرام

السبت 13/يونيو/2020 - 02:21 م
حسام غالي
حسام غالي
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شيماء عبد السلام
نشر حسام غالى لاعب النادى الأهلى السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة بإطلالة صباحية. 

ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات: "وحشتنا يا غالى - نجم الأهلى". 


يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.
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