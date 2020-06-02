AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ما قولتلوش اديني فلوس.. محمد اليماني: حسام غالي تجاهل اتصالاتي لما كنت محتاج شغل..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:56 ص
حسام غالي
حسام غالي
Advertisements
حسن العمدة
أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يعاني من عدم التقدير لتاريخه فى كرة القدم من جانب المسؤولين عن الرياضة فى مصر.

وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتواصل مع وائل رياض ومحمد محسن أبوجريشة فقط، وجميع زملائي لا يتواصلون معي على الإطلاق، وأعاني من عدم التقدير لتاريخي بعد الحادث الذي تعرضت له".
 
وأضاف: "حسام غالي تجاهل اتصالاتي بشأن طلبي العمل فى نادي الجونة، فأنا لما أطلب منه الحصول على أموال، أريد أن يساعدني فقط لكي أعمل".

وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي غزال: المنتخب الوطني لم يتواصل معي لهذا السبب

محمد فضل: سأدعم حسام غالي رئيسا لـ النادي الأهلي.. فيديو

نجم الأهلي السابق ينتقد إدارة الخطيب: متجاهلين تاريخي ونجاحاتي

إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بتمزق في أربطة الكاحل

الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

دعاء للميت قصير.. كلمات تخفف عنه ظلمة القبر

بعد إعادته حقيبة بها مليون جنيه.. سائق الأتوبيس الأمين: ردود الأفعال سيئة.. والمحافظ مكلمنيش

عضو اللجنة العليا للفيروسات: عدد الإصابات بكورونا بمصر سيصل 40 ألف حالة نهاية الشهر الحالي..فيديو

أنا أكتر واحدة لبست فساتين فرح.. مي حلمي تسخر من زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون