ما قولتلوش اديني فلوس.. محمد اليماني: حسام غالي تجاهل اتصالاتي لما كنت محتاج شغل..فيديو

أكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يعاني من عدم التقدير لتاريخه فى كرة القدم من جانب المسؤولين عن الرياضة فى مصر.
وقال اليماني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتواصل مع وائل رياض ومحمد محسن أبوجريشة فقط، وجميع زملائي لا يتواصلون معي على الإطلاق، وأعاني من عدم التقدير لتاريخي بعد الحادث الذي تعرضت له".
وأضاف: "حسام غالي تجاهل اتصالاتي بشأن طلبي العمل فى نادي الجونة، فأنا لما أطلب منه الحصول على أموال، أريد أن يساعدني فقط لكي أعمل".
وتألق محمد اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الارجنيتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا