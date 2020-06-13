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رياضة

الدقيقة 25.. فولفسبورج يتقدم بهدفين أمام فرايبورج بالدوري الألماني.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 04:04 م
فولفسبورج
فولفسبورج
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عبدالله هشام
تقدم فريق فولفسبورج امام منافسه فرايبورج بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامه حاليا علي ملعب فوكسفاجن ارينا ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الالماني . 

وجاء الهدف الاول عن طريق فوتر فيجورست في الدقيقة 14 من عمر اللقاء واضاف زميله دانييل جينزيك الهدف الثاني في الدقيقة 22 من زمن المباراة . 

بينما تواجد المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوفو فريق فولفسبورج علي مقاعد البدلاء باحثا عن الظهور الثاني في الدورى الألماني. 

جدير بالذكر ان فريق فولفسبورج يحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن فرايبورج صاحب المركز الثامن.

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