ترامب: استقرار المؤسسات سر تفوق أمريكا.. والجيش يواجه العدو القادم من الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليست هناك قوة تضاهي قوة الجيش الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأخير يواجه فيروس كورونا، الذي وصفه بـ "العدو القادم من الصين".





وأضاف ترامب، في كلمة له خلال حفل تخرج بكلية وست بوينت العسكرية، أن "استقرار عمل المؤسسات الأمريكية سر تفوق هذه البلاد".









في سياق آخر، قال ترامب أمس إنه "سيفعل أمورا أخرى" إذا خسر انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل، ردًا على خصمه الديمقراطي ونائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي حذر من أن ترامب قد يزور نتائج الانتخابات ويرفض مغادرة البيت الأبيض.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى".





ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.





وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني هذا الأسبوع إنه قلق من أن ترامب سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.