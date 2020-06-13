إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز"أبو المطامير- شبراخيت - حوش عيسى" بمحافظة البحيرة من ازالة 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة بمساحة 9150م2 فى إطار تنفيذ القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.









وأهاب المحافظ المواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( أبو المطامير - شبراخيت -حوش عيسى) عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 9150 م2 بينها ازالة حالة تعدي بالبناء علي الأرض الزراعية بمساحة 600 متر بقرية الناصر بأبو المطامير.





وفى شبراخيت تم إزالة 5 حالات تعدى مساحة 150 متر مربع على أملاك النيل بناحية محلتصا بشبراخيت عباره عن سور وحجرات بالطوب الأبيض.





فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة محاسب محمود الرمسيسي بإزالة حالة تعدي بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 8400 متر بجوار محطة المعالجة للصرف ببلشا.



