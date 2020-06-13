من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها





وتألقت نوال الزغبي مرتدية بلوزة باللون الأسود الأنيق تبرز عن جمال أنوثتها، ونسقت معها بنطال جينز باللون الكحلي، لتظهر بإطلالة كاجوال ساحرة.





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كما تركت نوال الزغبي خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.





ووضعت المكياج المرتكز على الألوان البنية، فاختارت اللون البني الهادئ في الشفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة.







