AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية

السبت 13/يونيو/2020 - 09:22 م
مصنع أسمدة بدون ترخيص
مصنع أسمدة بدون ترخيص بالنوبارية
Advertisements
جمالات الدمنهورى
تمكنت الإدارة التموينية بالنوبارية من ضبط 300 طن اسمده و 50 شيكارة اسمدة اليوريا مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص وتم غلق المصنع وتشميعه بالإضافة إلى ضبط 90  كيلو كبدة و144 عبوة كنز منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نفذ رجال إدارة التموين بالنوبارية حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.


وأسفرت الحملة التي قادها المهندس باهى كرم مدير إدارة التموين بالنوبارية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة وبداخله 300طن اسمده مجهولة المصدر 50,شيكارة اسمدة اليوريا مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط 90 تسعون كيلو كبدة بمحل لبيع اللحوم المجمدة و144عبوة كنز منتهية الصلاحية وتحرير محضرين لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على على جميع المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٨ أطنان تمور وزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمنهور.. صور

مصادرة 165 طن جبن مجهولة المصدر وكميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية

مصادرة 6500 كيلو مقررات تموينية و1200 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

مصادرة 54.5 طن زيتون ويوسفي غير صالح للاستهلاك فى البحيرة .. صور

غلق معملي تحاليل وصيدلية لعدم وجود تراخيص وعرض مستلزمات منتهية الصلاحية

ترشيحاتنا

عرض إماراتي لضم حسام عاشور من الأهلي

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

كله هيبقى بحسابه.. شريف منير ينشر فيديو مع ابنتيه بعد التنمر عليهما

نكدية وضربتني بكوباية إزاز.. اعترافات مثيرة في جريمة ذبح موظف لزوجته وإحراق جثتها بالظاهر

الرجولة كلها.. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده: سندي

فيديوجراف.. كشف حساب للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة