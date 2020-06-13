مصادرة 300 طن كيماويات..غلق وتشميع مصنع أسمدة بالنوبارية

تمكنت الإدارة التموينية بالنوبارية من ضبط 300 طن اسمده و 50 شيكارة اسمدة اليوريا مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص وتم غلق المصنع وتشميعه بالإضافة إلى ضبط 90 كيلو كبدة و144 عبوة كنز منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





نفذ رجال إدارة التموين بالنوبارية حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.









وأسفرت الحملة التي قادها المهندس باهى كرم مدير إدارة التموين بالنوبارية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة وبداخله 300طن اسمده مجهولة المصدر 50,شيكارة اسمدة اليوريا مجهولة المصدر.





كما تمكنت الحملة من ضبط 90 تسعون كيلو كبدة بمحل لبيع اللحوم المجمدة و144عبوة كنز منتهية الصلاحية وتحرير محضرين لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.



