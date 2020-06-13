أوكرانيا تنفي صلة بايدن ونجله بقضية رشوة

قال مسئولون أوكرانيون إن رشاوى عُرضت عليهم بقيمة 5 ملايين دولار لإنهاء تحقيق مرتبط بمؤسس شركة "بوريسما" للطاقة لكن عضو مجلس الإدارة السابق هنتر بايدن، ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن، لا صلة له بذلك.





وبحسب موقع "24" الإماراتي، دخلت الشركة الأوكرانية في دائرة الضوء العالمية العام الماضي في تحقيق متعلق بالمساءلة حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط بشكل غير لائق على أوكرانيا لفتح قضية ضد منافسه في سباق الانتخابات في نوفمبر المقبل.





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ويريد ترامب إجراء تحقيق مع المرشح الديمقراطي للانتخابات ونائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه.





وقال رئيس المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أرتيم سيتنيك، إن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول ضرائب حالي وآخر سابق، بسبب عرض الرشوة.





وأضاف المكتب أن هذه هي أكبر رشوة نقدية يتم ضبطها في البلاد. وجرى الإعلان عنها خلال إفادة صحفية.





وقالت شركة بوريسما في بيان إن لا علاقة لها بهذه المسألة. ولم ترد على طلب للتعليق من مؤسس الشركة ميكولا زلوتشيفسكي وزير البيئة السابق الذي يعيش الآن في الخارج.





وقال رئيس تحقيقات مكافحة الفساد في النيابة العامة نزار خلودنيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "لنضع حدًا لهذا الأمر نهائيًا. بايدن الابن وبايدن الأب لا علاقة لهما بهذه الإجراءات (القضائية) تحديدًا".





وقال مسؤولون إن الرشوة تتعلق بقضية اختلاس أموال الدولة الممنوحة لأحد البنوك. وقال سيتنيك إنه تم تقديم حوالي 5 ملايين دولار لمسؤولي مكافحة الفساد وجرى تخصيص مليون دولار أخرى لعرضها على مسؤول يعمل وسيطًا.





وأكد المدعي العام السابق للبلاد هذا الشهر إن مراجعة، أمر بها أثناء توليه منصبه، الآلاف من الملفات القديمة المتعلقة بهذه القضية لم تعثر على أدلة على ارتكاب هنتر بايدن خطأ أثناء عمله لدى بوريسما.





وينفي "بايدن" ارتكاب أي مخالفات ويقول الديمقراطيون إن ترامب يسعى لدعم فرص انتخابه رئيسًا للبلاد لفترة ثانية.