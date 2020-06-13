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مدير تطوير العشوائيات يوضح أهم ما تم إنجازه من المشاريع.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 09:50 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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محمد حليم
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مشروع حي الأسمرات بعد الانتهاء منه للاطمئنان على حال المواطنين به. 

أضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" مع الإعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الرئيس السيسي أشار إلي أنه لم يتم بناء المنازل الجديدة من أجل التطوير فقط ولكن من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات, أن مخالفات البناء التي تتم الآن تعتبر نواة العشوائيات التي تظهر في المجتمع في وقت لاحق.

وأوضح المهندس خالد صديق, أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قال أنه لن يكون هناك تصالح نهائيا مع المخالفات التي تمت في وقت جائحة وباء فيروس كورونا.

وأشار إلي أن المخالفات التي تمت وقت جائحة انتشار وباء فيروس كورونا سيتم معاقبة جميع مرتكبيها.


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