مساء الحب.. نسرين طافش تبهر متابعيها عبر الانستجرام بأحدث ظهور





شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".





وظهرت نسرين في الصورة بفستان هاڤان طويل كما علقت على صورتها قائلة :"مساء الحب ".





وتلقت نسرين تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :





مساء الجمال والقمر





ايه الحلاوة دى بتاخدى العققل





برنسيسة



