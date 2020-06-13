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فن

مساء الحب.. نسرين طافش تبهر متابعيها عبر الانستجرام بأحدث ظهور

السبت 13/يونيو/2020 - 09:37 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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أسماء الحسيني

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهرت نسرين في الصورة بفستان هاڤان طويل كما علقت على صورتها قائلة :"مساء الحب ".

وتلقت نسرين تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :

مساء الجمال والقمر 

ايه الحلاوة دى بتاخدى العققل 

برنسيسة 

 يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.
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مساء الحب ♥️

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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