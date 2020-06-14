التعليم : بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

امتحانات الثانوية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء 16 /6 /2020 بكل المديريات. تفتح وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 ، باب قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في أعمالوذلك حتى يوم الثلاثاء 16 /6 /2020 بكل المديريات.





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وقد حددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذارات فيما يلي:





1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم.

2. إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. أن يكون المعلم ينطبق عليه نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.





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