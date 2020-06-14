لسعيهما في حل مشكلة «الباقيات الصالحات».. عبلة الكحلاوي تشكر وزيرتي الصحة والتضامن.. فيديو

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس إدارة دار الباقيات الصالحات الخيرية، إننا استطعنا تجاوز أزمة إصابة بعض المقيمين في الدار بفيروس كورونا، بالتعاون مع وزيرتي الصحة الدكتورة هالة زايد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.





وأضافت الدكتورة عبلة الكحلاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن في الدار لديها الاهتمام الكامل بالنظافة والعناية الصحية الدائمة للمقيمين بداخله.





وتابعت رئيس مجلس إدارة دار الباقيات الصالحات الخيرية، أنه بسبب العناية الصحية المتفوقة بالدار تم اكتشاف حالتين أو ثلاثة في البداية مصابين بفيروس كورونا، وعلي الفور تم عزلهم في غرف مخصصة.





وأوضحت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن الحالات تزايدت من حالتين حتى وصلت إلي 14 حالة مصابين بفيروس كورونا في الدار.





وأشارت إلي أنها لن تتخلي عن نزلاء الدار حتي آخر نفس لها لانها مرتبطة بهم نفسيا وعاطفيا ولن تتركهم لأحدهم وستظل بجانبهم دائما.