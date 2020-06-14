متحدث الري: المقترح الإثيوبي حول سد النهضة مخالف فنيًا وقانونيًا

كشف المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل اجتماعات وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن مفاوضات سد النهضة.





وقال السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "انخرطنا في مفاوضات بحسن نية على مدار 9 سنوات، قبل إعداد وثيقة توافقية في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود البنك الدولي، تخلف عنها الجانب الإثيوبي، ومن وقتها لم يتم أي مجال للمفاوضات قبل المبادرة الطيبة الأخيرة من الجانب السوداني.





وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تدعم اى مجال ومسار للتفاوض والوصول لتوافق، وعلى أساسه كان هناك اجتماع يونيو 9 يونيو لتحديد موعد محدد لإنهاء الجلسات للوصول لبعض النقاط ".





وأضاف: "فوجئنا ان الجانب الإثيوبي عرض ورقة مختلفة تمامًا.. ورجعنا خطوات للخلف زيادة وبكتير".





وأشار إلى أن الورقة الإثيوبية خلال الاجتماع الذى عقد يوم الخميس الماضي، منفردة ومخلة من الناحيتين الفنية والقانونية المتفق عليها وعلى هذا الأساس تم الاعتراض عليها وعلى مضمونها، مضيفًا: "المقترح الإثيوبي يحاول الوصول لوثيقة غير ملزمة، وأن تتخلي دولتا المصب عن حقوقهما المائية".