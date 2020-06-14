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محافظات

إجمالى المتعافين 56 حالة .. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا فى الوادى الجديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:35 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، عن تسجيل 8  حالات إيجابية وتعافى 3 حالات جديدة وخروجها من مستشفى الداخلة بمدينة موط، ليصل إجمالي حالات التعافي لـ56 حالة حتى الآن.


وقال اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، إن المحافظة سجلت أمس حالة واحدة بالداخلة  بينما سجلت  اليوم 8 حالات إيجابية.


وأشار الزملوط، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.


وكان المحافظ كشف الخميس الماضى، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 20 منطقة في 5 مراكز إدارية بالمحافظة.


وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن ظهور الحالات الإيجابية في 5 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس –بلاط-الفرافرة) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، " موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة –القلمون- المعصرة " بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، ومدينة بلاط وقرية القديمة التابعة لقري أولاد مرزوق وقريتي "عين عيش"  و"تنيدة" بمركز بلاط ومدينة الفرافرة.


وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.


وأضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

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