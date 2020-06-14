عماد متعب: أتمنى عودة الدوري بجمهور ولكن صحة الإنسان أهم.. فيديو

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه بـ عودة الدوري المصري أو إلغائه للموسم الجاري في ظل توقفه من شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأكد عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن صحة الإنسان أهم شىء في الوقت الحالي، وضرورة الحفاظ على حياة لاعبي الدوري المصري هو الأولوية .

















الدوري المصري، ولكن مع ضمان الحفاظ على صحة الانسان بشكل كامل بالاضافة لعودة الجماهير ايضا. وأضاف عماد متعب أنه يتمنى عودةولكن مع ضمان الحفاظ على صحة الانسان بشكل كامل بالاضافة لعودة الجماهير ايضا.









وأردف أن المباريات بدون جماهير " ملهاش طعم " مشددا انه لم يكن يشعر بقيمة اي هدف له سوى عقب مشاهده سعادة الجمهور به.







