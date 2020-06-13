أخبار الأهلي.. استياء في النادي عقب الحديث عن إلغاء الدوري.. و6 مطالب باجتماع اتحاد الكرة

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي علي إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية مع أعضاء مجلسه للتنسيق حول مقترحات النادي في إجتماع إتحاد الكرة المقرر له الثلاثاء .









سادت حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب تسريبات اتحاد الكرة حول إلغاء مسابقة الدوري.









رغم مخاوف الجميع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن نجمي الزمالك مصطفى محمد والأهلى حمدي فتحي قررا تحدي كورونا ودخل كل منهما عش الزوجية بمحض ارادتهما.









جدد أحد الأندية الإماراتية اهتمامه بضم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة ملفات النادي لدي المستشار القانوني للقلعة الحمراء في سويسرا مونتيري.



