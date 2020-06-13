AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. استياء في النادي عقب الحديث عن إلغاء الدوري.. و6 مطالب باجتماع اتحاد الكرة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:34 م
الخطيب
الخطيب
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي علي إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية مع أعضاء مجلسه للتنسيق حول مقترحات النادي في إجتماع إتحاد الكرة المقرر له الثلاثاء .


سادت حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب تسريبات اتحاد الكرة حول إلغاء مسابقة الدوري.


رغم مخاوف الجميع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن نجمي الزمالك مصطفى محمد والأهلى حمدي فتحي قررا تحدي كورونا ودخل كل منهما عش الزوجية بمحض ارادتهما.


جدد أحد الأندية الإماراتية اهتمامه بضم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة ملفات النادي لدي المستشار القانوني للقلعة الحمراء في سويسرا مونتيري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر يلمح لتعاقد الزمالك مع حسام عاشور.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. رسالة الأهلي لحسام عاشور.. سر تأخر إعلان تجديد فايلر.. اتحاد الكرة يرفض الإفراج عن 5 ملايين جنيه مستحقات للزمالك

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

أبرز 10 تصريحات لـ العامري فاروق.. الاستغناء عن عاشور قرار فني .. والأهلي مطالب بسداد 260 مليون جنيه

أخبار الرياضة.. ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. ترقب لموقف كاف من لافتات نادي القرن.. وسبب تأخير تجديد عقد فايلر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك.. اتحاد الكرة يوضح مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري.. وترتيب هدافي الدوري الألماني

ترشيحاتنا

أشرس من كورونا.. مرض ليجيونيلا | هل يشكل خطرا على العالم؟ طبيب يجيب

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

نكدية وضربتني بكوباية إزاز.. اعترافات مثيرة في جريمة ذبح موظف لزوجته وإحراق جثتها بالظاهر

عرض إماراتي لضم حسام عاشور من الأهلي

السعودية تتخلص من سليمان القانوني بإزالة اسمه من أحد شوارع الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة