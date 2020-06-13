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رياضة

زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
رغم مخاوف الجميع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن نجمي الزمالك مصطفى محمد والأهلى حمدي فتحي قررا تحدي كورونا ودخل كل منهما عش الزوجية بمحض ارادتهما.

واستغل مصطفى فتحي وحمدي فتحي نجما الزمالك والأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى والأول، فترة توقف النشاط الكروي فى مصر بسبب كورونا واحتفل كل منهما بعقد قرانهما فى اجواء عائلية خالصة لم تخل من تواجد بعض زملائهما فى القطبين الكبيرين.

واحتفل بلدوزر الزمالك الجديد مصطفى محمد بحفل زفافه فى احدي القري السياحية الساحلية بحضور أيمن عبدالعزيز ومحمد عبدالغنى ويوسف أوباما لتنهال عليه برقيات التهنئة من زملائه فى الوسط الكروي والذين حالت ظروف كورونا من حضورهم الحفل الذى أقيم نهارا.


كما فاجأ رامى صبري مدافع إنبى وزوجته الإعلامية شيما صابر الجميع اليوم، بإعلان إتمام حمدي فتحى نجم الأهلى الحالى والفريق البترولى السابق بعقد قرانه وسط أجواء عائلية خالصة لتنهال برقيات التهنئة على اللاعب العائد من إصابة قوية فى الركبة.
زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور
زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور
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