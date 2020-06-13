عرض إماراتي لضم حسام عاشور من الأهلي

جدد أحد الأندية الإماراتية اهتمامه بضم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.









وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن العرض الذي تلقاه حسام عاشور من أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال الفترة الماضية، تجدد خلال الأيام الحالية.









وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن حسام عاشور يمتلك عروضا من أندية مصرية وسعودية، وناد برتغالي.









وكان عاشور اتخذ قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.