مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

كما كشف مرتضى منصور ، على إمكانية انضمام حسام عاشور لفريق الزمالك مؤكدا انه لن يتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب يمتلكه في يده".





وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.