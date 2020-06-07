مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسام عاشور نجم وقائد فريق النادي الأهلي، قد تعرض للظلم داخل النادي الأحمر.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة " الزمالك " ڨائلا:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر".
وأضاف أن حسام عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي.
كما كشف مرتضى منصور، على إمكانية انضمام حسام عاشور لفريق الزمالك مؤكدا انه لن يتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب يمتلكه في يده".
وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.