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رياضة

مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:46 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسام عاشور نجم وقائد فريق  النادي الأهلي، قد تعرض للظلم داخل النادي الأحمر.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة " الزمالك " ڨائلا:" عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر".


وأضاف أن حسام عاشور لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلي.

كما كشف  مرتضى منصور،  على إمكانية انضمام حسام عاشور لفريق الزمالك مؤكدا انه لن يتحدث عن أي صفقة للزمالك إلا وعقد اللاعب يمتلكه في يده".

وشدد مرتضى على أن عاشور لاعب مميز وتعرض للظلم داخل الأهلي في وجود مجلس محمود الخطيب.


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