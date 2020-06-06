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رياضة

بسبب مخالفة قرار الحظر الإعلامي.. عقوبة جديدة في انتظار حسام عاشور

السبت 06/يونيو/2020 - 03:58 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر فرض عقوبة مالية على حسام عاشور لخرقه الحظر الإعلامي من جديد ونشر فيديو بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه قرار من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.


وكان سيد عبد الحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على عاشور بسبب مخالفته قرار الحظر الإعلامي ومهاجمته بشكل غير مباشر لإدارة النادي، ولكن اللاعب عاد وكرر الأمر من جديد دون الحصول على إذن مسبق، وهو لا يزال لاعبًا بالفريق.


وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الأخير اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.




وتراجع عاشور عن قرار الاعتزال وقرر الاستمرار في الملاعب مع وجود عروض له من المملكة العربية السعودية والدوري البرتغالي.
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