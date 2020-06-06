من حقه.. هاني حتحوت يؤيد تراجع حسام عاشور عن فكرة الاعتزال .. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت ، إن حسام عاشور قائد النادي الأهلى، قرر التراجع عن قراره بالاعتزال، والاستمرار فى الملاعب خلال الفترة المقبلة.





وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن حسام عاشور قرر التراجع عن قراره بالاعتزال، بعد قرار إدارة الأهلى توجيه الشكر له وسحب عرضها التكريمي له.









وأوضح هانى حتحوت، إن حسام عاشور من حقه كلاعب أن يتراجع عن الاعتزال، طالما انتهت علاقته بالنادي الأهلى، ولكنه للأسف أخطأ حينما خرج بعدة تصريحات، وجه من خلالها الشكر لأحد رؤساء المدن دون ذكر الأهلى وجماهيره، وهو ما تسبب فى قطع حبال الود بينه وبين الجماهير الحمراء.



