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رياضة

من حقه.. هاني حتحوت يؤيد تراجع حسام عاشور عن فكرة الاعتزال .. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:36 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن حسام عاشور قائد النادي الأهلى، قرر التراجع عن قراره بالاعتزال، والاستمرار فى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن حسام عاشور قرر التراجع عن قراره بالاعتزال، بعد قرار إدارة الأهلى توجيه الشكر له وسحب عرضها التكريمي له.


وأوضح هانى حتحوت، إن حسام عاشور من حقه كلاعب أن يتراجع عن الاعتزال، طالما انتهت علاقته بالنادي الأهلى، ولكنه للأسف أخطأ حينما خرج بعدة تصريحات، وجه من خلالها الشكر لأحد رؤساء المدن دون ذكر الأهلى وجماهيره، وهو ما تسبب فى قطع حبال الود بينه وبين الجماهير الحمراء.

وأعلن حسام عاشور نجم و قائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تراجعه عن قرار الاعتزال الذي اتخذه خلال الفترة الماضية عقب جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. 

وأكد حسام عاشور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أنه تلقي عدد من العروض للاحتراف بالخارج احدها من السعودية والاخر من البرتغال مشددا أنه سيحدد وجهته المقبله خلال الفترة المقبلة.
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