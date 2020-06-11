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رياضة

الجميع معرض للأخطاء.. أسامة نبيه: الأهلي تسرع في الحكم على حسام عاشور

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
أكد اسامه نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، ان النادي الاهلي تسرع في قراراته بالنسبة لحسام عاشور، مشيرا إلى انه كان يجب اتخاذ قرار افضل من ذلك امام تاريخ اللاعب.

وأضاف نبيه في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : الجميع معرض للأخطاء ولا يجوز مع اول خطأ يتم الاستغناء عن اللاعب بهذا الشكل خصوصا انه قدم الكثير للنادي طوال حياته.

وأكمل : حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلي وكان قادرا على إعطاء المزيد للقلعة الحمراء لمدة موسمين مثلا خصوصا وانه اعتاد علي المشاركة كبديل وفي مباريات وأوقات معينة.
وعن انضمامه للنادي الزمالك قال نبيه: القرار يعود للاعب والجهاز الفني لنادي الزمالك ومجلس الادارة ولا استطيع ابداء رأي لأنها وجهة نظر فنيه وإدارية ووجهة نظر اللاعب.
وكان النادي الاهلي أعلن الغاء التوصيات التى قدمها لـ حسام عاشور حال قرر الاعتزال داخل النادي الاهلي بعد ظهوره في فيديو يهاجم اعضاء مجلس الادارة.
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