AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتجي يتابع 3 ملفات للأهلي مع السويسري مونتيري

السبت 13/يونيو/2020 - 02:24 م
خالد مرتجي
خالد مرتجي
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة ملفات النادي لدي المستشار القانوني للقلعة الحمراء في سويسرا مونتيري.

ويتابع مرتجي ملفات الأهلي الثلاثة المفوض بها مونتيري للتقاضي أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا او القضاء الإنجليزي .

وكلف الأهلي محاميه السويسري مونتيري ببدء إجراءات التقاضي أمام القضاء الغنجليزي لرد مبلغ 2.5 مليون يورو من ستوك سيتي باقي قيمة صفقة رمضان صبحي بناء علي الحكم النهائي الذي حصل عليه مسئولي القلعة الحمراء من شكرة مسك.

كما يتولي مونتيري ملف شكوي الأهلي للنجم الساحلي للفيفا بسبب مستحقاته لدي الإيفواري سليماني كوليبالي الذي ضمه بطل تونس حيث يحق للقلعة الحمراء مليون و400 ألف دولار.

كما يشرف مونتيري علي شكوي الأهلي ضد الصفاقسي التونسي بسبب مبلغ 100 ألف دولار تمثل باقي قيمة بملغ تم تحويله بطريق الخطأ في صفقة النيجيري جونيور أجايي، وإن كانت الأخيرة قد قاربت علي الحل الودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ إجراءات شكوى الصفاقسي التونسي للفيفا

الصفاقسي: طالبنا الأهلى بتقسيط مستحقات أجايي ..فيديو

الأهلي يتقدم بشكوى لـ فيفا ضد الصفاقسي والنجم الساحلي بسبب 1.5 مليون دولار

تحرك رسمي من إدارة الأهلي ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسي

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

ترشيحاتنا

التأمينات المخصصة لجنازة المتوفى هل تكون من حق الزوجة أم الورثة؟ الإفتاء توضح

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

التعليم: المعلم المصاب أو المخالط لحالة كورونا يمكنه الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

فى عيد ميلاد أمير الدم.. قصة زواج ضياء عبد الخالق وإلقائه فى ترعة المريوطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

بعد نشر صورها الجديدة.. متابعات نوال الزغبي يتساءلن عن خضوعها لعمليات تجميل