مرتجي يتابع 3 ملفات للأهلي مع السويسري مونتيري

حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة ملفات النادي لدي المستشار القانوني للقلعة الحمراء في سويسرا مونتيري.





ويتابع مرتجي ملفات الأهلي الثلاثة المفوض بها مونتيري للتقاضي أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا او القضاء الإنجليزي .





وكلف الأهلي محاميه السويسري مونتيري ببدء إجراءات التقاضي أمام القضاء الغنجليزي لرد مبلغ 2.5 مليون يورو من ستوك سيتي باقي قيمة صفقة رمضان صبحي بناء علي الحكم النهائي الذي حصل عليه مسئولي القلعة الحمراء من شكرة مسك.





كما يتولي مونتيري ملف شكوي الأهلي للنجم الساحلي للفيفا بسبب مستحقاته لدي الإيفواري سليماني كوليبالي الذي ضمه بطل تونس حيث يحق للقلعة الحمراء مليون و400 ألف دولار.



