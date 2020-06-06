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رياضة

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

السبت 06/يونيو/2020 - 10:43 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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محمد السعيد
أكد تقرير تونسي أن النادي الأهلي طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باستبعاد كل من النجم الساحلي والصفاقسي من المسابقة الأفريقية "دوري أبطال أفريقيا - الكونفيدرالية"، خلال الموسم المقبل.


وذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن الأهلي طالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من المسابقات الأفريقية، بسبب رفضهما دفع المستحقات المتأخرة عليهما.


وأضاف الموقع أن الصفاقسي لم يقم بإعادة 105 آلاف دولار من إجمالي 130 ألف دولار، حصل عليها دون موجب قانوني في صفقة جونيور أجايي".


وأوضح أن النجم الساحلي تعهد للنادي الأهلي بسداد مليون 400 ألف دولار، عقب تعاقده مع سليمان كوليبالي، إلا أنه لم يتمكن من دفع القسط الأول "200 ألف دولار حتى الآن"، رغم مرور عام تقريبا على التعاقد مع كوليبالي.


وأشار الموقع إلى أن المبلغ المطوب من الصفاقسي يبدو في المتناول، إلا أن النجم الساحلي مطالب بدفع مبلغ ضخم من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية، خلال الموسم المقبل.
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