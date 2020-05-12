خالد مرتجي: هدرسفيلد رفض وضع بند شراء في عقد رمضان صبحي.. فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي كان يرغب في اضافة بند في عقد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي من اجل شرائه.
وأضاف خالد مرتجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن هدرسفيلد رفض الامر تماما بشان وضع شرط شراء رمضان صبحي .
وأضاف خالد مرتجي أحمد فتحي نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ بيراميدز اخطا كثيرا بقرار رحيله عن النادي، مشيرا إلى انه لو تحدث معه؛ لاخبره بخطئه.
وأضاف أن الاهلي واثق من التتويج بدوري ابطال افريقيا وان التوقف الحالي لن يؤثر على الفريق.