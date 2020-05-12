خالد مرتجي: هدرسفيلد رفض وضع بند شراء في عقد رمضان صبحي.. فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي

الأهلي

أن محمود الخطيب رئيس النادي كان

في اضافة بند في عقد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي من اجل شرائه.

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