AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد مرتجي: هدرسفيلد رفض وضع بند شراء في عقد رمضان صبحي.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:36 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي كان يرغب في اضافة بند في عقد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي من اجل شرائه.

وأضاف خالد مرتجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن هدرسفيلد رفض الامر تماما بشان وضع شرط شراء رمضان صبحي .


وأضاف خالد مرتجي  أحمد فتحي نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ بيراميدز اخطا كثيرا بقرار رحيله عن النادي، مشيرا إلى انه لو تحدث معه؛ لاخبره بخطئه.

وأضاف أن الاهلي واثق من التتويج بدوري ابطال افريقيا وان التوقف الحالي لن يؤثر على الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يصدم رمضان صبحي

صحيفة إنجليزية تحمل خبرا سارا لـ الأهلي بشأن رمضان صبحي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

هدرسفيلد الإنجليزي يستقر على بيع رمضان صبحي

أخبار الأهلي.. بيع رمضان صبحي.. هجوم على أحمد فتحي

ترشيحاتنا

الأهلي يتسلم 350 ألف دولار من الكاف.. ويشكر هاني أبوريدة

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو

وفاة أول مدرب مصري بفيروس كورونا

مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد

أعراض مبكرة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة