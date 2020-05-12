خالد مرتجي: يجب إعلان الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء البطولة.. فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تمسك النادي باستئناف الدوري المصري وعدم إلغائه، مشددا على أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تضررت بشكل اكبر من فيروس كورونا وتم إعلان استئناف الدوريات بها.





وأضاف خالد مرتجي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1" أن الأهلي يطالب بحقه في عودة الدوري، وفي حال إلغائه من حق الفريق اعلانه بطلا للدوري المصري.









اما عن السخرية من مجلس الإدارة بشأن كثره إصدار البيانات فأكد أن الأهلي ناد يتبع القواعد في كل شىء لذلك فوسيلته الوحيدة لإعلان موقفه بشأن أي قضية هو إصدار بيان رسمي.





وأضاف ان أعضاء المجلس لا بتحدثون عبر الاعلام سوى مرات قليلة ولا يظهر احدهم مساء كل يوم للهجوم على بعض الأشخاص.