خالد مرتجى يطمئن على مدرب الأهلي في سويسرا

أجرى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، اتصالات هاتفية بالسويسري رينيه فايلر للاطمئنان على وصوله إلى بلاده بعد رحله طويلة.









وكان فايلر غادر إلى الغردقة، حيث استقل طائرة إلى ميونخ، ومنها سيارة برًا إلى زيورخ.









وكشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن جميع الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.









وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي، بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة المقبلة.









وأضاف أنه بالفعل عقد ثلاثة اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، وبحضور أمير توفيق، مدير التعاقدات، على مدى ثلاثة أيام. وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على جميع الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين مقبلين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب، الذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين، النادي متمسك باستمرار فايلر، لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة، وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها وتليق بالأهلي.











في المقابل، رحب فايلر بشدة بتجديد عقده، وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.









وقال - والكلام على لسان مرتجى - إن فايلر بعد الاتفاق الكامل على جميع الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته، التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق، مدير التعاقدات، وكلها تصب في الإطار الإيجابي، وأن فايلر سوف يستمر في مهمته؛ هذا فضلًا عن أن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريبًا، وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة المقبلة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب، ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على جميع الأصعدة، لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.









وأكد مرتجى أنه يثق تمامًا في شخصية فايلر، خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب في دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته، وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.







