المقاولون العرب عن إلغاء الدوري: نفسنا نشارك في إفريقيا.. فيديو

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إنه يجب استئناف الدوري المصري لهذا الموسم على الرغم من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف محمد عادل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي المقاولون العرب لديه الحق في استكمال الدوري نظرا لترتيبه بجدول ترتيب الدوري المصري .





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وتابع :" من الصعب إهدار مجهود المقاولون العرب عند تحديد الفرق المشاركة بإفريقيا الموسم المقبل.





وأتم :" نفسي أشارك في إفريقيا وإلغاء الدوري يقضي على الجميع ".





واختتم محمد عادل حديثه بقوله :" أنا ضد بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة المصري.