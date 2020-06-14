المقاولون العرب عن إلغاء الدوري: نفسنا نشارك في إفريقيا.. فيديو

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إنه يجب
استئناف الدوري المصري لهذا الموسم على الرغم من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف محمد عادل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،
أن نادي المقاولون العرب لديه الحق في استكمال الدوري نظرا لترتيبه بجدول ترتيب
الدوري المصري .
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وتابع :" من الصعب إهدار مجهود المقاولون العرب عند تحديد الفرق
المشاركة بإفريقيا الموسم المقبل.
وأتم :" نفسي أشارك في إفريقيا وإلغاء الدوري يقضي على الجميع ".
واختتم محمد عادل حديثه بقوله :" أنا ضد بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة المصري.