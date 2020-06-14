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رياضة

المقاولون العرب عن إلغاء الدوري: نفسنا نشارك في إفريقيا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:09 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسام الحارتي

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إنه يجب استئناف الدوري المصري لهذا الموسم على الرغم من انتشار فيروس كورونا .


وأضاف محمد عادل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي المقاولون العرب لديه الحق في استكمال الدوري نظرا لترتيبه بجدول ترتيب الدوري المصري .


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وتابع :" من الصعب إهدار مجهود المقاولون العرب عند تحديد الفرق المشاركة بإفريقيا الموسم المقبل.


وأتم :" نفسي أشارك في إفريقيا وإلغاء الدوري يقضي على الجميع ".


واختتم محمد عادل حديثه بقوله :" أنا ضد بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة المصري.

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