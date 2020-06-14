الخارجية الأمريكية: نقدر جهود مصر في حل الأزمة الليبية

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تقديرها وترحيبها بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية.









وقالت الخارجية الأمريكية لقناة "العربية"، إن المحادثات الأممية وعملية برلين هما الإطار لحل الصراع الليبي.









وأضافت:"نقدر جهود القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية "، داعي الأطراف الليبيين إلى الانخراط بجدية في محادثات اللجنة العسكرية (5+5).









وتابعت غاضة الطرف عن التدخل التركي الفاضح أن الوجود العسكري الروسي في الجفرة وسرت لا يساعد حل أزمة ليبيا. في الوقت الذي تنفي فيه موسكو تدخلها العسكري في ليبيا.









وأشارت الخارجية الأمريكية إلى ضرورة إنعاش قطاع الطاقة في ليبيا، والذي تأثر بفعل الحرب الدائرة، داعية جميع الليبيين إلى رفع الإغلاق فورا عن جميع المنشآت النفطية.



