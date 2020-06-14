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مرأة

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الشيف زينب مصطفى  طريقة تحضير  فشار بالشوكولاتة والكراميل من خلال برنامجها  بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير فشار بالشوكولاتة والكراميل:

كيس حبوب ذرة فشار 

٢٥٠ جرام شوكولاتة باللبن مذابة

 ٢ كوب سكر 

ملعقة فانيليا 

٢ملعقة ماء 

ملعقة ونصف كبيرة زبدة

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طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل:

* يسخن زيت على النار وتضاف الذرة حتى يتفشر

*على النار تسيح الزبدة

* يتكرمل السكر على النار حتى يأخذ لون كراميل ويضاف الزبدة الساخنة وتقلب

* يضاف الفشار على صوص الكراميل ويقدم

* وجزء آخر من الفشار يقلب في الشوكولاتة المذابة ويقدم

 


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