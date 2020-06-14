قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل من خلال برنامجها بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فشار بالشوكولاتة والكراميل:
كيس حبوب ذرة فشار
٢٥٠ جرام شوكولاتة باللبن مذابة
٢ كوب سكر
ملعقة فانيليا
٢ملعقة ماء
ملعقة ونصف كبيرة زبدة
طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة
والكراميل:
* يسخن زيت على النار وتضاف الذرة حتى
يتفشر
*على النار تسيح الزبدة
* يتكرمل السكر على النار حتى يأخذ لون كراميل ويضاف الزبدة الساخنة وتقلب
* يضاف الفشار على صوص الكراميل ويقدم
* وجزء آخر من الفشار يقلب في الشوكولاتة المذابة ويقدم