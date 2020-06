مقتل بروكس يشعل أمريكا .. المتظاهرون يحرقون مطعما والشرطة تغلق الطرق.. فيديو

أشعل مقتل المواطن الأمريكي الأسود ريشارد بروكس على يد رجل شرطة، خلال تظاهرات في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، لتشتعل مواجهات بين الأمن والمتظاهرين.

وبحسب "سي إن إن"، سار المتظاهرون إلى الطريق السريع 85، وطريق 75 في ولاية أتلانتا، واصطفت عشرات من سيارات الشرطة وأغلقت الطريق السريع.

وفي مكان غير بعيد، اندلع حريق خارج ويندي في موقع مقتل بروكس مساء الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الأدخنة من نوافذ مطعم في أتلانتا، كما يمكن رؤية العديد من الحرائق الصغيرة حول حافة ساحة الانتظار.

وأصدر حاكم جورجيا بريان كيمب في وقت سابق بيانًا عبر تويتر بشأن مقتل رايشارد بروكس.

وقال كيمب إن تويتر بدأ التحقيق في سلوك ضباط الشرطة الذين أدت أفعالهم إلى وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عاما.

وأعلنت قائدة شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، استقالتها بعد مقتل رجل أسود جديد على يد رجل شرطة.

وأعلنت عمدة أتلانتا كيشا لانس، أنها قبلت استقالة قائدة الشرطة في المدينة إريكا شيلدز على خلفية الواقعة.

ونقلت القناة عن فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات بولاية جيورجيا قوله إن الشرطة استدعيت إلى مطعم بناء على شكوى مفادها أن رجلًا كان نائمًا في سيارة كانت تسد طريق المرور أثناء انتظار الزبائن في الطابور.

وأصيب المواطن ريشارد بروكس، 27 عاما، برصاصة قاتلة ، فيما وصل مقطع فيديو يوثق الواقعة بواسطة شهود عيان إلى مكتب التحقيقات، ويقال إنه ضرب بالنار في ظهره 3 مرات.

واَضافت القناة أن متظاهرين تجمعوا في مكان إطلاق النار ومناطق أخرى بمدينة اتلانتا احتجاجا على قتل بروكس.

وتشتعل التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وعدد من العواصم في العالم، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية،جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، ليوصف بروكس في الوقت الحالي باعتباره جورج فلويد ثان.

WATCH: Authorities released this video showing the moment Rayshard Brooks was shot by Atlanta Police at a Wendys Friday night. Police say Brooks obtained an officer's taser and pointed it back at the officer as he ran.



Brooks later died in a local hospital after surgery pic.twitter.com/XGBtKLBhDk