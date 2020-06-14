مواصفات ام جي mg 6 بعد تغيير سعرها في مصر.. صور

ام جي 6 mg

تستهلك ام جي 6 mg وقودا بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم حسب المعلومات التي طرحها الوكيل حول هذا الطراز وهي نسبة استهلاك جيدة نسبة إلي حجم السيارة فهي أكبر من ام جي 6 وتصنف سيدان كبيرة.

وقودا بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم حسب المعلومات التي طرحها الوكيل حول هذا الطراز وهي نسبة استهلاك جيدة نسبة إلي حجم السيارة فهي أكبر من ام جي 6 وتصنف سيدان كبيرة.





ام جي 6 mg

تأتي ام جي 6 mg بالعديد من الكماليات منها حساس ركن، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهربائية تطفئ عليها روح الجاذبية و الرياضية ويجعلها سيارة عائلية رياضية.





أسعار إم جي MG 6 الجديدة :

ام جي MG 6

ام جي MG 6

ام جي MG 6

ام جي MG 6