مواصفات ام جي mg 6 بعد تغيير سعرها في مصر.. صور

أعلن وكيل سيارات ام جي mg في مصر عن أسعار جديدة لـ السيارة السيدان ام جي 6 mg موديل 2020 بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي تربو يعطى قوة 169 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات جر أمامى يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، خلال 9.8 ثانية وهو رقم جيد نسبيا.
أسعار إم جي MG 6 الجديدة :
ام جي MG 6 الفئة الأولى بالسعر السابق 274.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الثانية فئة بالسعر السابق 289.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الثالثة ارتفعت من 299.990 جنيه الي 304.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الرابعة ارتفعت من 304.990 جنيه الي 309.990 جنيه .
تستهلك ام جي 6 mg وقودا بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم حسب المعلومات التي طرحها الوكيل حول هذا الطراز وهي نسبة استهلاك جيدة نسبة إلي حجم السيارة فهي أكبر من ام جي 6 وتصنف سيدان كبيرة.
ام جي 6 mg متاحة بالعديد من مواصفات الأمان منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات مما يضمن أفضل أداء في كافة الظروف.
تأتي ام جي 6 mg بالعديد من الكماليات منها حساس ركن، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهربائية تطفئ عليها روح الجاذبية و الرياضية ويجعلها سيارة عائلية رياضية.
أسعار إم جي MG 6 الجديدة :
ام جي MG 6 الفئة الأولى بالسعر السابق 274.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الثانية فئة بالسعر السابق 289.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الثالثة ارتفعت من 299.990 جنيه الي 304.990 جنيه
ام جي MG 6 الفئة الرابعة ارتفعت من 304.990 جنيه الي 309.990 جنيه .