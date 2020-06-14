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منوعات

أصيب بالصدمة.. 16 مليون جنيه فاتورة علاج أمريكي من كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:14 ص
مريض كورونا
مريض كورونا
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عزة عاطف
الأسوأ من الإصابة بفيروس كورونا هو عدم القدرة على الدفع مقابل العلاج، فالصدمة التي وقعت على مواطن أمريكي بعد تعافيه من الفيروس المستجد لم يكن يتوقعها.


أقام المواطن الأمريكي «مايكل فلور» حوالي شهرين تحت جهاز التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وبعد تعافيه تفاجأ فلور بتلقيه فاتورة علاج مكونة من 181 ورقة عن تكلفة علاجه داخل المستشفى التي وصلت إلى 1.1 مليون دولار (أي حوالي 16 مليون جنيه مصري).


تضمنت فاتورة علاج فلور الذي يعيش في واشنطن 408 آلاف دولار مقابل مكوثه 42 يومًا داخل الحجر الصحي في غرفة العناية المركزة.


بالإضافة إلى مبلغ  82 ألف دولار لاستخدام جهاز التنفس الصناعي مدة 29 يومًا، ومبلغ 10 آلاف دولار تكاليف أدوية القلب، الرئتين والكليتين بعد تأثير الفيروس عليها وتسببه في توقف عملها بشكل كامل.

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