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محافظات

دعم القطاع الطبي بالمنوفية بـ100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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محمد أمين
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم دعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا والتخفيف من آلام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم أجهزة الدولة في جميع القطاعات لمواجهة فيروس كورونا.




ويأتي هذا في إطار سعي محافظ المنوفية الدؤوب للحصول على دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي.


وجاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التموين الطبي والمشتريات بالمديرية.


وتم الاتفاق على دعم المنظومة بـ 4 أجهزة أشعة مقطعية، و500 أسرة عادية، و40 جهاز تنفس صناعي، و2 جهاز c-RM.


كما تم الاتفاق على توفير 6 أجهزة موجات صوتية، و60 أسرة عناية، و200 مونيتور، و5 أجهزة أشعة عادية متنقلة.


 كما سوف يتم شراء المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بجميع المستشفيات بنطاق المحافظة في حدود 10 ملايين جنيه.


فضلا عن تأكيد محافظ المنوفية على أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة، والتى من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا على النحو التالى "مستشفى ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون- شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم"، وذلك لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابى كورونا.
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