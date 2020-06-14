دعم القطاع الطبي بالمنوفية بـ100 مليون جنيه.. تفاصيل



صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم دعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا والتخفيف من آلام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم أجهزة الدولة في جميع القطاعات لمواجهة فيروس كورونا.

















ويأتي هذا في إطار سعي محافظ المنوفية الدؤوب للحصول على دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي.











وجاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التموين الطبي والمشتريات بالمديرية.









وتم الاتفاق على دعم المنظومة بـ 4 أجهزة أشعة مقطعية، و500 أسرة عادية، و40 جهاز تنفس صناعي، و2 جهاز c-RM.











كما تم الاتفاق على توفير 6 أجهزة موجات صوتية، و60 أسرة عناية، و200 مونيتور، و5 أجهزة أشعة عادية متنقلة.











كما سوف يتم شراء المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بجميع المستشفيات بنطاق المحافظة في حدود 10 ملايين جنيه.







