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محافظات

بتجهيز 193 لجنة.. الجيزة تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:25 ص
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع استعدادات امتحانات الثانوية
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محمد الصاحى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لإجراء امتحانات الثانوية، حيث أعدت المحافظة عددا من الإجراءات الاستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.


وقال المحافظ إنه تم تجهيز 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية للعام الحالي، حيث يؤدي حوالي ٧٠ ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام، وتضم كل لجنة 14 طالبا فقط.


وأكد توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، مشيرا إلى العمل على توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.


وأضاف أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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