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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكشف تفاصيل الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن التنسيقية تعمل على  تسليم نتائج الحوار الوطنى لرئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحوار بدأ من خلال ثلاث مراحل أولها زيارة الـ27 حزب الموجودين فى مصر.


وأضاف أكمل نجاتى، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن العمل فى الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات بدأ منذ شهر فبراير الماضى، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع إلى رؤى ممثليها وأعضائها داخل كل حزب، مشيرًا إلى أن التنسيقية تعمل على قدم وساق منذ 4 أشهر للوصول لحوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات.


وأوضح أن هناك فلسفة للتنسيقية لجمع كل الآراء والأطروحات المقدمة من 27 حزبا سياسيا وجمع آراء عديد من الشخصيات العامة والمؤثرة في الشأن الانتخابي في مصر لعمل تقرير الحوار الوطني وتقديمه لرئيس مجلس النواب.

وتابع أن تلك الفلسفة تم تنفيذها من خلال 3 مستويات مختلفة، وكان حوار جامع لكل الآراء بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء النواب أو التشريعية أو المجالس المحلية.

وأشار إلى أن خلال تلك الآراء التي بدأوا في جمعها قاموا بعمل التحليلات والأرقام المترتبة على ذلك، وتم جمعها في قراءة مفصلة من خلال تقرير الحوار الوطني، ثم تم إرسالها إلى مجلس النواب.


وأكد أن التقرير لا ينص على رأي أو شيء بعينه، بل يجمع كل آراء الأحزاب المصرية المختلفة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك ألا يقصى أي من تلك الآراء، وأن المخرج الذي أرسل إلى مجلس الشعب يكون بمثابة مرجع للحياة السياسية والحزبية في الاستحقاقات.
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