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أخبار البلد

إعادة تصنيع لـ Avigan .. عالم أوبئة يحذر من الدواء الروسي لمواجهة كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن الدواء الروسي (Avifavir) المعلن عنه لعلاج فيروس كورونا ليس بجديد، قائلا: "هو للأسف "favipiravir" المادة الفعالة للدواء الياباني (Avigan)، ولكن  روسيا أطلقت عليه اسم (Avifavir).

وأكد عنان، أن نتائج الـ (Avigan) حتى الآن غير جيدة، ومصر قامت بعمل الدراسات السريرية عليه، ويوجد بعض التحفظات على فاعليته، ولا يوافق أحد علي استخدامه لمرضى كورونا عكس دواء الرامديسفير الخاص بشركة جلياد، والذي تم التوافق عليه.

وأوضح خبير الأوبئة، أن روسيا قامت بالتعاقد مع اليابان على أخذ الدواء الخاص بهم (Avigan) ويقومون بعمل دراسات سريرية جديدة في روسيا، موضحا أنه بالفعل تم تجربته على٣٣٠ مريضا فقط، وكانت النتائج أن ٦٥٪؜ من ٤٠ مصابا تماثلوا للشفاء بعد ٤ أيام (وهي عينة بحث قليلة جدًا)، وبعدها قامت روسيا بإعادة تسميته ل ( Avifavir ).

وأفاد عنان، بأن روسيا قدمت على موافقات لاستخدام الدواء وتم الموافقة علي الدواء من وزارة الصحة الروسية، وذكروا أنهم قاموا بعمل بعض التغيير في Avigan في بروتوكول استخدامه وأنه يستخدم وحده، دون أي أدوية مساعدة (Stand-alone).

وأشار إلي أن روسيا رفضت الإفصاح عن تفاصيل، وذلك غريب في عالم الدواء، وهذا لا يحدث لأن الدواء يجب للموافقة عليه، أن يكون واضحا بالتفصيل الممل كل شيء عنه من خلال (value dossier).

وأكد عنان، أن روسيا بدأت بالفعل تنتج ٦٠ ألف علبة كل شهر من أول يونيو، وستزيد هذه الكمية بالفعل لو حقق نتائج إيجابية.

وأعرب عن اعتقاده أن مثل تلك الأمور يمكنها أن تحبط الناس، مشيرا إلى أنه يجب عدم التركيز أو تعليق آمال في موضوع أي دواء لفيروس كورونا المستجد، حتي يتم التوصل بالفعل إلى دواء فعال.
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