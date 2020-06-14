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فن

رايح أعمل أكل.. محمود العسيلي يفاجئ زوجته ويقتحم البث المباشر على إنستجرام

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:31 م
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
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عمر صبحي
فاجأ الفنان محمود العسيلي زوجته خبيرة التجميل امنية عبد المنعم واقتحم البث المباشر التي ظهرت فيه عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام"،وقال " العسيلي" من خلال البث المباشر: انا رايح اعمل اكل.

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.

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تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي حقق نجاحا كبيرا بأغنية "ابن مصر" مع الفنان مدحت صالح ومصطفى حجاج.
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