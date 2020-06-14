في 72 ساعة.. التنمر والعنصرية يلاحقان 3 نجوم.. شريف منير وبناته وحلا شيحة الأبرز





لا للتنمر .. التنمر لا دين له .. عبارات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 72 ساعة الماضية، بعد سيل السخرية والتنمر من نجوم الوسط الفني بفارق ايام وساعات وهي حملة شرسة غير مسبوقة وصلت الى ساحات القضاء.





وعلى رغم من وجود عشرات المتنمرين الذين يتفنون في كتابة تعليقات تثير استياء النجوم وجمهورهم الا ان في المقابل هناك الالاف يرفضون التجريح او الاساءة لهؤلاء المشاهير او افراد اسرتهم.





- وفاء صادق تنشر صورة مع ابنائها وسيل من التنمر :





نشرت الفنانة وفاء صادق صورة تجمعها مع ابنائها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت وفاء صادق على الصورة قائلة: "الثلاثى الرهيب.. متحرمش من حضنكم ابدا يا قلبى وروحى ربنا يحفظكم 😘❤".





وعلى الرغم من انها مجرد صورة تجمع بين ام وولديها الا ان هناك تعليقات جارحة طالت وفاء صادق من ابرزها على ظهورها مع أولادها بفستان عاري الاكتاف واخرين تنمروا على ظهورها بدون مكياج.





- شريف منير وابنتيه .. وبلاغات لمباحث الانترنت :





معظم النجوم يصمتون امام حملات التنمر عليهم ويلجأ البعض منهم لخاصية غلق التعليقات على الصور، ولكن كان لـ شريف منير تصرف اخر بعدما تعرضا ابنته " فريدة" و" كاميليا" لتنمر من قبل عدد من متابعيه ، والذي استخدم بعض منهم الالفاظ الخادشة للحياء ايذاء بناته.





بدأت الازمة بحذف شريف منير لصورة بناته ثم اعاد نشرها وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة و مريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها .





لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه ..





و أي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحيانًا ".

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ثم نشر شريف منير فيديو مع ابنتيه وظهر شريف منيروخلفهم علم مصر، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنته، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم.





وأكد شريف منير، أن هناك تطبيق على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسئ، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه».





- حلا شيحة متهمة بالتنمر بسبب المربية الكينية :

شن عدد من متابعى الفنانة حلا شيحة هجوما شرسا عليها بسبب احتفالها مع المربية والتى يعود اصلها الى كينيا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وبرغم من ان حلا شيحة تعلى كلمة كلنا سواسية وبشر الا ان اتهمها البعض بالعنصرية فى طريقة تناولها للقضية التى تشغل بال العالم حاليا وخاصة فى امريكا بعد قتل جورج فلوريد.





وعلقت حلا شيحة على الصور التى نشرتها قائلة : "لدينا مربية عزيزة راشيل في الواقع أنتى لست مربية وهى فرد من عائلتنا .. عيد ميلاد سعيد وشكرا لكى على كل شيء ، لرعاية جيدة لنا.. تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا هي حقا مثل أخت لى..





واضافت حلا شيحة قائلة : "أظهر الحب والرعاية لرعاية المربيات من قلبك وتأكد من أنهما سيشاركان نفس الشيء معك ، شكرًا لك راشيل على كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير فتاتى الكينية أنت رائعة.. لا يهم إذا كنت أسود أو أبيض".





وكان التعليق الاخير للفنانة حلا شيحة بمثابة دعوة للعنصرية وهو الامر الذى دفع متابعيها للهجوم عليها برغم من انها اكدت عبر تعليقها على عدم العنصرية وعدم التفرقة.



