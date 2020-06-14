مجرد مكالمة.. وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي



حسم الكاتب الكبير وحيد حامد، الجدل حول تقديم الفنان محمد رمضان مسلسلا عن قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي من تأليفه.









وقال وحيد حامد، في تصريحات صحفية، إن كل ما حدث أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المخرج محمد سامي وتشاور معه حول تقديم محمد رمضان مسلسلا عن أحمد زكي، مضيفا أنه الأمر اقتصر على مكالمة.











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وتابع: "لم أتواصل مع محمد سامي مجددا أو مع شركة إنتاج ولم أتحدث من الأساس مع محمد رمضان والمشروع حتى هذه اللحظة مجرد فكرة وليس حيز التنفيذ".









