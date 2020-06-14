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برلمان

50 % للقائمة و50% للفردي.. وتخصيص ما لا يقل عن 25% للمرأة .. النواب يوافق على النظام الانتخابي للمجلس

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة ٣ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، والمتعلقة بالنظام الانتخابى لمجلس النواب. 


وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. 


وكان المجلس وافق على مادة (1) المعدلة والتي نص على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

جاء ذلك وسط مطالبات البعض باختيار نظام القائمة النسبية بدلا من القائمة المغلقة، ولكن تمسكت الأغلبية بنظام القائمة المغلقة.
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