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فن

بسمة تنضم لفيلم قبل الأربعين

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:02 م
بسمة
بسمة
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محمد نبيـل
انضمت الفنانة بسمة لفيلم " قبل الأربعين " والذي يجري التحضير له حاليًا، لاختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل ، وحين الانتهاء من هذه المرحلة وأزمة فيروس كورونا المستجد يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير. 

أكدت بسمة، أنها سعيدة بانضمامها لهذه الفكرة الرائعة، التي تدور حولها محور أحداث العمل ككل وتتوقع لها رد فعل إيجابي من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم حين عرضه بدور العرض السينمائي. 

وأضافت بسمة ، أنها عندما قرأت السيناريو جذبها وجعلها في حالة تشويق فمما يجعل كل مشهد لديها بمثابة ماستر سين.


يشار أن أحداث فيلم "قبل الأربعين " تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي لبناء التوتر  وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة. 

يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفي ، بسمة ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .

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