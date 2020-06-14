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سيارات

أودي تكشف عن سيارتها الفخمة 2021

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت شركة أودي الألمانية عن سيارتها الجديدة الفخمة S8 موديل 2021 بمحرك جديد v8 سعة 4000 ثنائي التربو بقوة 700 حصان و880 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من ثماني سرعات الدفع الرباعي

كما يمكن لهذه السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم / خلال 304 ثناية أي نها تتسارع بسرعة أكبر من سيارة بورش 911 كاريرا الرياضية 2020 والتي تصل إلى سرعة 100 كم / ساعة خلال 4.2 ثانية لتصل إلى السرعة القصوي 270

 سنجد ان تلك السيارة مزود بعجلات ABT GRو FR، المتوفرة  مقاس 21 بوصة. وحافة FRقياس 21 بوصة.

 كما أنها تتمتع بنظام التحكم عن بعد لنظام المعلومات والترفيه ونظام التحكم التلقائي في الحرارة رباعي المناطق ونظام الإضاءة الداخلية المحيطة متعدد الألوان

 ومن المعروف ان أودي s8  العديد من انظمة السلامة وتقنيات مساعدة السائق بشكل قياسي مثل التحكم في السرعة التكيفي ومساعد الحفاظ على حارة السير ونظام كبح طوارئ آلي ونظام رصد المشاة والتحذير من مغادرة حارة السير ونظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام القيادة شبه الذاتية.

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