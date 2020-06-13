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سيارات

عروض جديدة للتقسيط بدون فائدة على أودي A6 في مصر

السبت 13/يونيو/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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أماني نوار

تستمر أودي الالمانية في عروضها على طرازاتها المختلفة في مصر سواء من قبل الوكيل أو الموزعين المعتمدين له. 

واكد الموزعون المعتمدون لاودي أن العروض على طرازات اودي A6 مستمرة في الوقت الحالي بالنسبة لموديلات 2020 من السيارة التي تتوفر بمحرك جديد سعة 2000 سي سي  بقوة 245 حصانا. 

كما أكد  الموزعون المعتمدون لأودي أن العروض على طرازات أودي A6 مستمرة في الوقت الحالي بالنسبة لموديلات 2020 من السيارة التي تتوفر بمحرك جديد سعة 200 سي سي TFSSI  وذلك بقوة اجمالية تصل إلى 245 حصانا وذلك مع توفير السيارة بتجهيزات كاملة فول أوبشن  سعر السيارة مايقرب 250 ألف جنيه .

وتتوفر السيارة بعروض خاصة للغاية لفترة محدودة تشمل دفع 50% مقدم ودفع 50% أقساط على 36 شهر بدون فائدة على الاطلاق ، وقال التجار أن العروض تشمل

- 50 ألف كم خدمة صيانة مجانية

- سنة ضمان ممتد.
يذكر أن كشفتت أودي Q7 الجديدة 2020، عن السيارة التي طال انتظارها وتم طرحها لأول مرة كجزء من موديلات الشركة الألمانية العملاقة.


تتميز هذه السيارة بأنها من الجيل الثاني لأودي حيث أن تأتي Q7 تأتي بـ5052 مم في الطول، 1968 ملم في العرض، 1740 مم في الارتفاع، مع قاعدة العجلات 2990 ملم

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