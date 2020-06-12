أودي Q7 تصل إلى الأسواق السعودية.. صور

أطلق الوكيل الحصري لسيارات أودي بالمملكة العربية السعودية الطراز الجديد من السيارة Audi Q7 موديل 2020 الذي يعتبر الأكبر بين سياراتها الرياضية متعددة الاستعمالات.

وتتميز سيارة Audi Q7 بمصابيح HD matrix LED مع إضاءة ليزرية ونظام تثبيت السيارة النشط و تقنية الدفع الهجين الخفيف لتعزيز الكفاءة وشاشة MMI الرقمية للتشغيل.

وقال نيل لاينز، المدير العام لعلامة أودي لدى شركة ساماكو السيارات: "نحن سعداء جدًا بوصول سيارة Q7 الجديدة الى مراكز أودي بالمملكة العربية السعودية، مع جميع التحديثات التي شهدها التصميم والأنظمة التقنية، و تتألق السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الحجم الكبير بالتصميم الجديد الذي يميز الفئة Q وتوفر أعلى مستويات الديناميكية والراحة والرحابة في آن معًا، كما يبلغ نصيب الفئة Q في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط 50% من إجمالي المبيعات وتعتبر سيارة Q7 الأكثر مرونة في الاستخدام في هذه الفئة بفضل مقاعدها السبعة مما يجعلها سيارة عائلية بامتياز".

وتستمد السيارة المظهر القوي من الشبك الأمامي الضخم أحادي الإطار ثماني الأضلاع المزين بست شرائح بارزة الحواف تُظهر هيكل الشبك الأمامي، فيما يتخذ تصميم منافذ الهواء الجانبية التي ينقسم كل منها لجزئين شكلًا منحنيًا يضفي عليها مظهرًا انسيبابيًا ديناميكيًا، تضاهيها في ذلك منطقة العتبات التي توضِّح الخلوص الأرضي للسيارة الرياضية الكبيرة متعددة الاستعمالات، وقوة أدائها على الطرق الوعرة.

أما المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية HD Matrix LED الاختيارية مع الإضاءة الليزرية من أودي، فتبرز اتساع مقدمة السيارة من طراز الحجم الكامل وخط التصميم المميز لها والإضاءة المميزة لسيَّارات أودي. وبإلقاء نظرة على مؤخرة السيارة بالكامل، نرى امتداد ذلك الشريط الرائع المصنوع من الألمنيوم يمتد بين المصابيح الخلفية المسطحة والتي يتخذ تصميمها طابعًا تقنيًّا، مبرزًا خط التصميم الأفقي لهيكل السيارة.

وقد نجح المصممون في إبراز خط التصميم الأفقي للسيارة من خلال الأسطح المستوية المشدودة والتي تمتد بعرض السيارة، ولا سيَما في الجزء الخاص بلوحة أرقام السيارة.

تأتي سيَّارةAudi Q7 مع ناقل حركة تيبترونيك ثماني السرعات، ونظام quattro للدفع الرباعي المستمر. وتم تجهيز محرك البنزين V6 بشاحن توربيني أحادي في طراز Q7 55 TFSI. تبلغ استطاعة المحرك القصوى 250 كيلو واط، ويبلغ أقصى عزم دوران له 500 نيوتن متر، وأقصى سرعة 250 كيلومتر/الساعة، مع قدرته على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 6 ثوانٍ.

وتجمع سيَّارة Audi Q7 ذات الخمسة مقاعد أو السبعة مقاعد بين أعلى مستويات الفخامة والوسائل العملية اللازمة للاستعمال اليومي. فمع هذا التصميم الجديد الذي تتألق به سيَّارة Audi Q7، زاد طول السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الحجم الكبير بمقدار 11 ملليمتر ليصبح طولها 5063 ملليمتر، ويبلغ عرضها 1970 ملليمتر، وارتفاعها 1741 ملليمتر (شاملًا هوائي السقف).