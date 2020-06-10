الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور

ظهرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة الكهربائية أودي ترون جي تي اثناء اختبارها ، لتؤكد اقتراب الشركة من الاعلان عنها نهاية هذا العام كموديل للعام 2021 .

تم التقاط الصور الأولى لسيارة أودي أثناء اختبارها في حي بورشه، وقد ظهرت بجنوط بورشه تايكان، أما الآن فتم التقاط هذه الصور بالقرب من مقر أودي في إنغولشتات، وهي مزودة بمجموعة من عجلاتها الخاصة أيضا، ولم يظهر هذا التمويه الكثير .

وأظهرت الصور بوضوح النموذج الأولي الاستثنائي لهذه السيارة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجأة فالسيارة E_Tron والسيارة بورشه تايكان هما جزء من عائلة فولكس فاجن، ولكن السيارة أودي سوف تكون متميزة عن جميع سيارات بورشه الكهربائية.

ويأتي سقف ترون جي تي طويل بعض الشئ عن السابق وهذا سوف يتيح مساحة تتسع لعدد أكبر من الركاب، ولكن لا يظهر أن هذه السيارة سوف تكون بذات المحرك المزدوج المستخدم فى نموذج الاختباري للسيارة.

و من المتوقع أن هذه السياره سيكون ظهورها الأول قبل نهاية العام، وفي الختام كان معرض لوس انجلوس للسيارات هو المكان الأنسب للكشف عن هذه السيارة ولكن تم الغاءه، ومع ذلك نتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.