AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تتمتع بـ نظام الدفع الرباعي.. أودي تكشف عن سيارتها الجديدة Q7

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار

كشفتت أودي Q7 الجديدة 2020، عن السيارة التي طال انتظارها وتم طرحها لأول مرة كجزء من موديلات الشركة الألمانية العملاقة.


تتميز هذه السيارة بأنها من الجيل الثاني لأودي حيث أن تأتي Q7 تأتي بـ5052 مم في الطول، 1968 ملم في العرض، 1740 مم في الارتفاع، مع قاعدة العجلات 2990 ملم.


أما السيارة فإن شكلها يدل على الأناقة، والدقة، والتطبيق العملي والأداء الوظيفي. الباب الكبير لحجرة الأمتعة مع زجاج كبير. الإضاءة الخلفية LED، ويمكن طلب أضواء متقدمة مع مؤشرات بدوره ديناميكية.


اما جودة السيارة فإن السيارة تتمتع  بوجود  نظام الدفع الرباعي كواترو، قد تم تجديد Q7 بحصولها على نسخ من محركات بست أسطوانات  "اسطوانة: V-6" التي تحتوي على تقنية 48V معتدلة الهجين، مما يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات، وفي ذات الوقت يرتقي بزيادة الأداء. وتتصل بجير أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

 

يذكر أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات اودي عن نظام جديد مبتكر يعرف باسم نظام جديد يعرف باسم نظام معلومات الإشارة الضوئية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان صني 2021 بأسواق الخليج

هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور

فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

سعرها 750 ألف دولار.. مواصفات أودي المخصصة لحماية الشخصيات المهمة.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

ترشيحاتنا

خالد الغندور ينشر صور تحليل PCR الخاص به للكشف عن فيروس كورونا.. شاهد

ربنا يقدرني واجي فرحك ونكسرلك الدنيا.. حسن شاكوش يشكر مصممة ديزاين حفل خطوبته.. شاهد

على الرغم من سوء الأحداث..عبدالمنعم سعيد: ما يحدث في أمريكا لصالح ترامب.. فيديو

فاروق جعفر يفتح النار على اتحاد الكرة: مفيش خبرات إدارية ..فيديو

علقة موت.. عارضة أزياء تفقد بصرها على يد خطيبها

خالد الغندور يمسح تحاليل كورونا بعد نشرها على الفيسبوك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة