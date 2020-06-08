تتمتع بـ نظام الدفع الرباعي.. أودي تكشف عن سيارتها الجديدة Q7

كشفتت أودي Q7 الجديدة 2020، عن السيارة التي طال انتظارها وتم طرحها لأول مرة كجزء من موديلات الشركة الألمانية العملاقة.





تتميز هذه السيارة بأنها من الجيل الثاني لأودي حيث أن تأتي Q7 تأتي بـ5052 مم في الطول، 1968 ملم في العرض، 1740 مم في الارتفاع، مع قاعدة العجلات 2990 ملم.





أما السيارة فإن شكلها يدل على الأناقة، والدقة، والتطبيق العملي والأداء الوظيفي. الباب الكبير لحجرة الأمتعة مع زجاج كبير. الإضاءة الخلفية LED، ويمكن طلب أضواء متقدمة مع مؤشرات بدوره ديناميكية.





اما جودة السيارة فإن السيارة تتمتع بوجود نظام الدفع الرباعي كواترو، قد تم تجديد Q7 بحصولها على نسخ من محركات بست أسطوانات "اسطوانة: V-6" التي تحتوي على تقنية 48V معتدلة الهجين، مما يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات، وفي ذات الوقت يرتقي بزيادة الأداء. وتتصل بجير أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

يذكر أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات اودي عن نظام جديد مبتكر يعرف باسم نظام جديد يعرف باسم نظام معلومات الإشارة الضوئية.