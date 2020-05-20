سعرها 750 ألف دولار.. مواصفات أودي المخصصة لحماية الشخصيات المهمة.. فيديو

وحصلت السيارة على محرك قوي بـ8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر وعزم 571 حصان قادر على زيادة تسارعها 0 إلي 100 كلم والوصول بها إلى سرعة 210 كيلومترات في الساعة .





كشفت شركة اودي الالمانية عن بداية مبيعات سيارات A8 L Security المصفحة الفارهة في السوق الروسي وبعض أسواق العالموأشارت جميع البيانات أن هيكل السيارة يوفر حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع ويتوافق الزجاج المقوي لها مع معايير الحماية VR10، وله القدرة على صد الرصاص الحارق والخارق للدروع من عيار 7,62×54 ملم.وتتميز السيارة بإطارات خاصة تمكنها من السير إلى مسافة 80 كم بعد تعرضها لإطلاق النار أو الثقب .وزودت السيارة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية بالإضافة إلى شاشات وأزرار تعلم باللمس تمكن الركاب من التحكم بانظمة الإضاءة والصوت .وعلبة السرعة فيها اوتوماتيكية بـ8 مراحل بالإضافة إلى نظاما دفع أمامي ورباعي، أما سعرها في السوق حاليا 750 ألف دولار.