AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعرها 750 ألف دولار.. مواصفات أودي المخصصة لحماية الشخصيات المهمة.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة اودي الالمانية عن بداية مبيعات سيارات A8 L Security  المصفحة الفارهة في السوق الروسي وبعض أسواق العالم

وأشارت جميع البيانات أن هيكل السيارة يوفر حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع ويتوافق الزجاج المقوي لها مع معايير الحماية VR10، وله القدرة على صد الرصاص الحارق والخارق للدروع من عيار 7,62×54 ملم.

وتتميز السيارة بإطارات خاصة تمكنها من السير إلى مسافة 80 كم بعد تعرضها لإطلاق النار أو الثقب .

وزودت السيارة من الداخل بالعديد من وسائل الرفاهية بالإضافة إلى شاشات وأزرار تعلم باللمس تمكن الركاب من التحكم بانظمة الإضاءة والصوت .

وحصلت السيارة على  محرك قوي بـ8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر وعزم 571 حصان  قادر على زيادة تسارعها 0 إلي 100 كلم  والوصول بها إلى سرعة 210  كيلومترات في الساعة .

وعلبة السرعة فيها اوتوماتيكية بـ8 مراحل  بالإضافة إلى نظاما دفع أمامي ورباعي، أما سعرها في السوق حاليا 750 ألف دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفخم سيارة في العالم كراسيها تعمل بنظام التدليك ..فيديو

شاهد.. موديل ميتسوبيشي الجديد الأكثر عصرية

أودي تكشف عن سيارتها الجديدة بخاصية الركن الذاتي

لكزس تكشف عن أيقونتها الجديدة.. فيديو

فولكس فاجن تقدم سيارة عائلية جديدة فئة كروس أوفر.. فيديو

لادا تكشف عن أيقونتها الجديدة رباعية الدفع بسعر منافس ..فيديو

ترشيحاتنا

محمود العسيلي عن فيروس كورونا: نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية.. فيديو

بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأنه ..هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

أحمد مجاهد: أبو ريدة سيكتسح انتخابات اتحاد الكرة في وجود شوبير

بعد اعتقاله.. أول صور لـ عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي

ها إيه تاني.. محيي إسماعيل يصفع رامز جلال في نهاية مقلب مجنون رسمى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية