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سيارات

غرامة 11 ألف دولار.. أودي توقف سائقا محترفا بسبب الغش

الخميس 28/مايو/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أودي عن توقيف سائقها في الفورمولا E "دانيال أبت" بعد أن تم ضبطه وهو يغش في سباق رياضي رسمي لـ ESports  عن طريق تبديل لاعب محترف للتسابق مكانه.


وتم تغريم سائق السباقات البالغ من العمر 27 عامًا 11,000 دولار، بعدما تم الكشف عن أن لاعب محترف يدعى لورنز هورينج هو من كان خلف المقود، وذلك بعدما تم فحص عناوين الـ IP  الخاصة بكليهما.


وقالت أودي في بيان: "لقد اعتذر دانيال بشكل مباشر عن ذلك في اليوم التالي قبل قبول استبعاده من المسابقة" .


وأضافت "لم يقد دانيال أبت سيارته بنفسه في تصفيات السباق في الحدث الخامس من تحدي "السباق في المنزل" يوم 23 مايو، ولكنه استعان بمتسابق محترف في سباقات المحاكاة ليقوم بذلك.


وأوضحت الشركة الألمانية "النزاهة والشفافية والامتثال المستمر للقواعد المعمول بها هي أهم أولويات أودي وهذا ينطبق على جميع الأنشطة التي تشارك فيها العلامة التجارية دون استثناء حتى لو كانت سباق لألعاب المحاكاة، ولهذا السبب، قررت أودي سبورت تعليق دانيال أبت على الفور".


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