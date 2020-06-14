918 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق.. و618 ألفا بالسكة الحديد .. تفاصيل

أكدت وزارة النقل، أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصل أمس السبت إلي 918920 راكبا،

فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس وفق بيان الوزارة 618298 ألف راكب.